Hoy Pintense tiene la chance de coronarse campeón del Torneo Clausura

Tras la suspensión del partido que lo tendrá como visitante ante Deportivo Arenaza por la décimo primera fecha, última de este Torneo; decisión que comunicó la Liga Amateur, por falta de personal policial, el blanco de General Pinto llega con grandes posibilidades de gritar campeón. Le bastará un empate.

Será cuando enfrente Deportivo Arenaza, de visitante, instancia deportiva de última fecha del Clausura de la Liga Amateur en la que, con un empate o una victoria, el Blanco se coronará como el campeón. En tanto, el sábado comenzará a jugarse el Octogonal. El partido de la división mayor será a las 19:45 horas, previamente jurá la 9°.

El sábado inicia el Octogonal Primavera Verano con el partido que disputarán Argentino frente a Deportivo Pinto.

El domingo, Villa Francia vs. Pintense , Atlético Roberts vs. El Linqueño y San Martín vs. Juventud Unida.