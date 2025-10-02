Un apostador de Rufino ganó más de $ 650 millones en el Quini 6

El sorteo de este miércoles 1° de octubre del Quini 6 terminó con un nuevo millonario, el afortunado acertó los seis números en la modalidad de La Segunda.

El jugador de la ciudad de Rufino, Santa Fe, ganó con la fórmula: 27 – 03 – 18 – 08 – 01 – 20. Se hizo acreedor de más de $ 650 millones millones.