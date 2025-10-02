Los otros números que salieron fueron:
Un apostador de Rufino ganó más de $ 650 millones en el Quini 6
El sorteo de este miércoles 1° de octubre del Quini 6 terminó con un nuevo millonario, el afortunado acertó los seis números en la modalidad de La Segunda.
El jugador de la ciudad de Rufino, Santa Fe, ganó con la fórmula: 27 – 03 – 18 – 08 – 01 – 20. Se hizo acreedor de más de $ 650 millones millones.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO 08 25 30 31 32 36
REVANCHA 17 20 22 25 29 31
SIEMPRE SALE 07 20 28 39 42 43
En tanto, en el Siempre Sale fueron 7 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $241.200.000.