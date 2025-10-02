Fue fotografiado: otra mujer asegura haber vivido un momento incómodo con el presunto acosador del Parque

Tras la publicación la semana anterior del relato de una mujer en la que describía la situación vivida por un sujeto que se exhibió a su paso masturbándose alrededor de las 13.30 horas mientras ella caminaba por el Parque Municipal, otras dos personas relataron, situaciones similares, que se dieron desde enero de este años a esta parte.

Una de las mujeres incluso, logró tomarle una fotografía a la distancia, donde, si se agranda la foto, no con claridad por cuestiones obvias, se aprecia a una persona con las manos presumiblemente en sus genitales.

Las descripciones del modus operandi de este, por ahora, desconocido coinciden en el sector del parque en el que actúa y el modo en que lo hace.

«Nos pasó dos veces, la primera fue en la isla, pero como estaba atrás de una planta pensamos que solo estaba orinando, la semana posterior fuimos al mismo horario y volvió a parecer y ahí pudimos sacarle una foto.

Andaba en una moto 110 descachada sin plásticos.

Claramente lo vivos que se estaba tocando y mirándonos a nosotras.»

La Policía que trabaja en el caso desde hace unos días, se encuentra abocada a la obtención de pruebas, mediante testimonios y las imágenes de las cámaras de seguridad, al tiempo que destaca la importancia que tiene la radicación de las denuncias por parte de aquellas personas que han padecido a este presunto depravado.

Por otra parte, tratándose de alguien que actúa de ese modo a plena luz del día, y aparentemente de manera reiterada, representa una amenazada para quienes hacen uso del Parque, especialmente los niños.