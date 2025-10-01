Indignación en el ambiente del transporte por el robo de dos camioneros a un carrito bar en Piedritas

Desde el martes en que trascendió la noticia la zona no es indiferente al robo por parte de al menos dos personas a un carrito bar que se encuentra al costado de la Ruta 33, a la altura de Piedritas, entre las estaciones de servicio Puma y Axion.

El el video que grabó la propia damnificada, marisa Miranda, se observa cómo, el día lunes, antes de las 10 de la mañana, los malvivientes atracan un camión y acarrean todo lo que pueden, desde una garrafa, hasta hamburguesas congeladas; dejando vacío el lugar que abrió sus puerta en el mes de abril.

En una comunicación con FM Peregrina (92.9), la víctima de este hecho, manifestó que hace un gran esfuerzo todos los días por brindarle a los camioneros una buena atención, de allí, que considera, por éstos, los ladrones, no se puede meter a todos en la misma bolsa.

En línea con esa expresión, la gente del sector transportistas, han replicado la noticia y colaborado con la Policía para tratar de identificar, y que de ese modo la DDI Trenque lauquen, con asiento en general Villegas, que investiga el robo, logre dar con los responsables.

Si bien ningún robo o hurto es justificado, en esta caso, mucho menos al tratarse de gente que se gana la vida con gran esfuerzo, al igual que la mayoría de los camioneros.

Las expresiones a través de las redes sociales principalmente, dan cuenta de la indignación que ha provocado lo sucedido, y el compromiso que la mayoría ha asumido para lograr dar con estos sujetos que claramente van a contramano de la mayoría.