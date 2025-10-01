Está en funciones el nuevo encargado de Servicio y Mantenimiento en Piedritas

En la mañana de este miércoles, el intendente Gilberto Alegre encabezó en la Delegación Municipal de Piedritas el acto de puesta en funciones del nuevo encargado de Servicio y Mantenimiento, Néstor Peralta.

El encuentro contó con la presencia de funcionarios de la gestión y empleados municipales que acompañaron este momento, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de General Villegas con el fortalecimiento de las áreas operativas en cada localidad del distrito.

“Es fundamental seguir garantizando la prestación de los servicios y el mantenimiento en cada una de nuestras comunidades, trabajando codo a codo con los vecinos”, expresó el intendente Alegre.

Con la designación de Peralta, se busca consolidar las tareas de organización y mantenimiento en Piedritas, apuntando a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.