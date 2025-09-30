General Villegas: capacitación gratuita abierta en Electro Integral Villegas este miércoles por la mañana

El inicio del mes de octubre la firma Electro Integral Villegas propone una capacitación abierta y gratuita que se llevará a cabo mañana miércoles en su local, ubicado en Belgrano y Castelli de General Villegas.

Van a ser una capacitación de herramientas, donde podrán conocer y probar todas de la línea DCK y JADEVER, explicaron desde la firma que las comercializa.

Quienes concurran se van a encontrar con un gazebo en la esquina de Castelli y Belgrano con la gente de CORESA (proveedores), especificaron.

«Están todos invitados, electricistas, gente de mantenimiento, empresas en general, y cualquier ciudadano», remarcaron.

El horario de inicio es a las 11 hasta las 12:30 horas.