Día histórico en Iriarte: se dio el primer paso para la creación de los Bomberos Voluntarios

Hoy martes por la mañana la localidad vivió un hecho histórico de cara a la conformación de un Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Se trató de la forma del Acta Constitutiva que establece el Estatuto para la creación de la Asociación Bomberos Voluntarios de Iriarte que dará lugar a la creación de un Cuerpo Activo.

El acto se realizó en la casa de la Cultura de la localidad y contó con la presencia de las autoridades municipales del distrito de General Pinto, entre ellos el intendente interino Fernando Rodríguez, a quien acompañó su par de Leandro N. Alem, invitado por los Bomberos de Juan Bautista Alberdi, localidad de este último Partido que dada la cercanía con Iriarte, son quienes generalmente acuden en caso de siniestros; este vínculo generó una hermandad que se vio reflejada en esta importante hecho.

La Municipalidad de General Pinto donó a la ya conformada Comisión de Bomberos, que preside Darian Palacios, la que falta ser reconocida por el municipio para luego continuar los pasos legales establecidos, y así avanzar hacia la concreción del Cuerpo Activo, un terreno de 20X50 donde se construirá a futuro el cuartel.

Además de representar la materialización de una necesidad y un sueño para Iriarte, contar con un predio propio, acorta las distancias en el proceso que inició este grupo de vecinos que está totalmente comprometido y es acompañado.

Cuando estén dadas las condiciones para la formación de los aspirantes, se hará una convocatoria, que luego continuará con la capacitación de los mismos, la que estaría a cargo de los Bomberos de General Pinto; justamente entre los presentes estuvo el 2° Jefe del Cuerpo de la ciudad cabecera, y Director de Defensa Civil, Martín Chiarani.

Ante un acontecimiento tan relevante todas las voces giraron en torno a la emoción que esto genera, pero también pone en relieve el espíritu de superación que tiene la comunidad, dejando en claro, al pueblo no lo hace grande o chico sus dimensiones en el trazado urbano, sino la actitud de su gente.

Firma del Estatuto para la creación de la Comisión, que está creada, pero no formalizada, ahora hay que darle reconocimiento municipal y luego seguir los pasos establecidos legalmente para ser finalmente Cuerpo Activo.

se realizó en la Casa de la Cultura.

La Municipalidad cedió un terreno para el futuro.

estuvo Carlos Ferraris, invitado por los Bomberos de Alberdi, de donde es oriundo. Alberdi asistió siempre a los incendios en Iriarte.

quedó establecido que si desaparece la institución quedaría para los de Alberdi.

La formación la haría Bomberos de General Pinto, en la figura de Chiarani, que estuvo, director de Defensa Civil, y segundo jefe de Bomberos.

Presidente Darian Palacios

20X50