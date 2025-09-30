Superación: concurrir a clases en un club para concluir los estudios primarios o secundarios (VIDEO)

En el club Atlético Villegas funciona por un año más un grupo de alumnas, en este caso, llamado Corte, que se encuentra cursando sus estudios

De eso se trata el Plan FinEs, programa de alcance nacional y gratuito, que permite a mayores de 18 años finalizar sus estudios primarios y/o secundarios. A través de modalidades semipresenciales, facilita a los estudiantes la cursada del trayecto faltante o la rendición de materias adeudadas, con el acompañamiento de docentes tutores.

El objetivo de FinEs, explican sus autoridades, es ofrecer una oportunidad para que jóvenes y adultos completen su formación obligatoria y puedan acceder a mejores oportunidades laborales y de vida.

En el caso de General Villegas se ofrecen dos sedes, la principal y base del programa, la Escuela media N° 201 y el club Atlético, en La Barra, espacio hoy concesionado, cuyo responsable ha decidido continuar facilitando las instalaciones para el dictado de clases.

Sucede que este club tiene una tradición en el tema educativo, dado que en su momento, cuando apareció esta posibilidad, sus directivos no dudaron en facilitar un lugar. Primero fue la sede.

Distrito Interior habló con Juan Castaños, docente y el responsable en la entidad deportiva de esta propuesta, y Silvio Borgo que es el coordinador regional de la modalidad.

En la nota se refieren a aspectos particulares, como el grupo de egresados que alcanzó la meta tiempo atrás, y en general, el tiempo que lleva de existencia en el distrito FinEs y su funcionamiento en el resto de las localidades.