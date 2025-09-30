Buscan dar con dos camioneros que se robaron todo de un carrito en Piedritas (VIDEO)

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad en la que se observa a los malvivientes cómo, luego de violentar una abertura de la casilla con una pala que había en el lugar, acarrean todo lo que pudieron hacia el camión.

Lo hicieron a plena luz del día en la mañana de ayer con total tranquilidad. Su dueña, Marisa Miranda, que tiene el emprendimiento desde hace unos 5 meses, se había demorado más de lo habitual en la mañana de ayer, momento en que fue víctima de este atraco.

Mientras la Policía trabaja en el hecho luego de la denuncia, por redes se solicita a quien pueda aportar datos para identificar el camión o a los ladrones para que la justicia proceda.