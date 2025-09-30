IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: imprudencia en la Ruta 33 entre General Villegas y Piedritas (VIDEO)

«Lo alcance de atrás, ni lo había visto, sin luz … Luego son los imprudentes los de las camionetas … No amigo, ponga una luz atrás y dejen de andar acostados en las motos …»

Con ese texto el lector de Distrito Interior que grabó la secuencia para concientizar, acompañó el video que nos envió al 3388 672080 (Whatsapp directo con nuestra producción).

Es frecuente, lamentablemente, ver este tipo de situaciones en las rutas que atraviesan el distrito, en las de la zona.