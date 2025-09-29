Productor de 9 de Julio afectado por el agua estalló en contra de las autoridades (VIDEO)

9 de Julio encabeza el ranking de distritos más afectados por la crítica situación hídrica en la región, ocupando el primer lugar en hectáreas dañadas, listado en el que Pehuajó se posiciona entre el octavo lugar de cantidad de hectáreas afectadas de acuerdo a CARBAP.

En este contexto, un productor de 9 de Julio expresó su enojo con un duro reclamo que quedó registrado en un video publicado por el sitio nuevejulense «El Regional Digital».