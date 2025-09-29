Bomberos de General Villegas despidió un autobomba que vendió a otro cuartel

Cada móvil que pasa por nuestro cuartel deja huellas imborrables, expresaron desde la institución ayer domingo en que fue entregada la unidad que se encuentra en perfectas condiciones.

El Móvil 10, un Mercedes Benz Atego 1328, llegó a Villegas en 2017 desde Bomberos Voluntarios de Avellaneda. Desde entonces nos acompañó en innumerables salidas, siendo clave en incendios estructurales dentro de la ciudad, expresa el texto con que compartieron con la comunidad esta transacción.

Hoy despedimos con gratitud a este gran compañero, que sigue su camino junto a los Bomberos Voluntarios de Derqui.

Gracias por cada servicio, cada recorrido y cada vida cuidada. Porque detrás de cada unidad, late siempre la vocación de servir, concluyeron.