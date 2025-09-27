General Pinto sin luz este mediodía

Personal de Eden se encuentra trabajando para restablecer el servicio que se encuentra caído por razones ajenas, según reportan desde la empresa. Estaría vinculado a la tormenta que afectó general Villegas, aunque tampoco reciben suministro desde Lincoln.

En la ciudad además cayó un poste con cables de electricidad en la calle Alsina al 950.

La lluvia acumulada desde las 5 de la madrugada hasta la media mañana es de 37 milímetros.

La tormenta vino acompañada de fuertes ráfagas de viento.