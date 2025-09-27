Fue retirado el colectivo y el tránsito habilitado en la Ruta 188

Tras una maniobra que lo dejó atravesado, el coche de la empresa Vía Bariloche que se encontraba ocupando a lo ancho la totalidad de la calzada a la altura de Moores, distante a unos 8 kilómetros de General Villegas en dirección a Ameghino, fue removido por Bomberos.

Según habría manifestado el chofer, debido a la tormenta pasó de largo en el recorrido, y en su intento por regresar, al maniobrar no pudo continuar moviéndolo.

La situación generó la interrupción total del tránsito a ambos lados debiendo ser remolcado para poder continuar viaje.

A las 2.30 de este sábado la ruta se encuentra liberada.