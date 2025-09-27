Como consecuencia de la tormenta cayó un transformador en el barrio El Cardal de General Villegas

Son las primeras imágenes de los daños que causó el fuerte viento que vino acompañado de una intensa lluvia.

Alrededor de las 23 horas avanzó el frente de tormenta con lluvia y algunas ráfagas que se fueron intensificando y convirtiendo en viento continuo que a poco más de una hora continúa soplando con fuerza.

Bomberos, Defensa Civil y Desarrollo Social se encuentra trabajando y relevando los daños que van surgiendo.

Hasta ahora hay tres viviendas afectadas por la voladura de techos, sin personas heridas, en primera instancia.

Las imágenes que acompañan esta nota corresponden a la caída del transformador que dejó a buena parte del barrio La Trocha y El cardal en su totalidad sin electricidad.

Hay varias palmeras y postes caídos, algunos sobre viviendas.