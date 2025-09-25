Jóvenes detrás de su sueño, Pilín Mc Cormick, de General Pinto

El delantero surgido de las inferiores de Deportivo Pinto, se encuentra actualmente vistiendo la camiseta de El Linqueño, disputando el Torneo Federal A.

En su regreso a la titularidad hace un tiempo, lo hizo con un gol.

En una charla con DISTRITO INTERIOR TE VÉ contó de su sueño de alcanzar un club de la máxima categoría y de la dedicación a su carrera como futbolista, por la que debe resignar muchas cosas de su vida. Pilín, como se lo conoce desde siempre en su General Pinto natal, está entusiasmado con el presente que atraviesa y convencido hacia dónde apuntan sus sueños y su meta.

Este es uno de los tantos casos de adolescentes y jóvenes que se proyectan, muchas veces, hasta teniendo que emigrar, para alcanzar su meta, la que rara vez resulta fácil y llega sin lucha.

