Defensa Civil General Villegas: alerta meteorológico Amarillo para el viernes por la noche

El área de Defensa Civil de la Municipalidad de General Villegas informa a la comunidad acerca del panorama meteorológico previsto para los próximos días en nuestra zona (DC 11), según el informe del Servicio Meteorológico Nacional:

Jueves 25:

Se espera una jornada ventosa del sector norte, con ráfagas que pueden alcanzar entre 40 y 50 km/h durante la tarde y la noche. No se prevén lluvias ni tormentas.

Viernes 26:

Persistirán los vientos del norte, con ráfagas de 45 a 55 km/h. A partir de las 17-19 horas aumenta la probabilidad de lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían intensificarse hacia la noche (en especial a partir de las 22 horas). Se prevén precipitaciones continuas de variada intensidad.

Sábado 27:

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana, los vientos rotarán al sudoeste, con ráfagas de entre 50 y 60 km/h. Se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente intensas, en las primeras horas del día. Las condiciones comenzarán a mejorar progresivamente en el transcurso de la mañana, con el resto de la jornada sin fenómenos significativos.

Acumulados:

Entre la noche del viernes y la mañana del sábado podrían registrarse entre 30 y 60 mm de lluvia, con la posibilidad de valores superiores en forma puntual.

Domingo 28:

Se espera buen tiempo, con amanecer fresco y sin fenómenos meteorológicos relevantes.

Recomendaciones de Defensa Civil:

Asegurar elementos sueltos en patios, balcones y terrazas.

Evitar circular durante los momentos de tormentas intensas.

No refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad.

Ante una emergencia, comunicarse a los números del Comando de Emergencia.

La Municipalidad de General Villegas solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.