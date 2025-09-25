Centro de Estudiantes de El Nacional, cuando los adolescentes dan el ejemplo (VIDEO)

Días pasados se realizaron las competencias intertribus en la Escuela Secundaria Media N°7, El Nacional, de General Villegas, organizadas por el Centro de Estudiantes, las que movilizaron una enorme cantidad de alumnos; los estudiantes además de hacer uso del SUM de la institución, compitieron en el predio del club Eclipse, ubicado sobre la Avenida Chassaing Sur y el SUM del Parque Municipal. Una de las cosas que sorprendió, especialmente a los mayores, muchos de ellos, ajenos a la organización, fue el orden y limpieza dejados al retirarse; es que uno de los ítems de la competencia que otorgaba puntaje era cómo cada tribu resolvía la limpieza. De este modo los resultados fueron dignos de felicitaciones.

Cabe destacar, que más allá de la conveniencia que representaba dejar las instalaciones en condiciones, años anteriores no han habido quejas al respecto, pero este año, fue para destacar.

Este motivo llevó a Distrito Interior a hablar con el actual presidente del Centro, Julián Torres Balán, quien contó detalles de estas competencias, al tiempo que se refirió a los logros que los propios alumnos alcanzan para la institución, de la que muchos de ellos egresan este año, dando respuesta a necesidades que surgen, adquiriendo diferentes elementos cuyos fondos surgen del kiosco que explotan dentro del colegio.

El Nacional, desde hace un tiempo suele estar varias veces en el año en el «ojo de la tormenta», por diferentes razones que generalmente tienen como protagonista al equipo directivo, del que no vale la pena agregar nada más. Los adolescentes, merecen en este caos toda nuestra atención, ya que pregonan con el ejemplo, dando hacia la sociedad un claro mensaje, que aunque suene a frase repetida, merece ser dicha con todas las letras: no todo está perdido.