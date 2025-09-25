Charla Abierta sobre el Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios en General Villegas

La Municipalidad de General Villegas, a través de la Secretaría de Promoción y Producción, invita a productores, aplicadores y público en general a participar de una charla abierta sobre el Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

La actividad contará con la presencia de Tatiana Sacks, referente zonal de CampoLimpio, quien brindará información clave acerca de la gestión de los envases, el funcionamiento del Centro de Acopio Transitorio (CAT), los requisitos y los horarios de recepción.

Fecha: Martes 30 de septiembre

Hora: 8:00

Lugar: CEAM, Belgrano 229

El objetivo del encuentro es seguir promoviendo el cuidado del ambiente y la correcta disposición de los envases, garantizando así prácticas más responsables y seguras en la actividad agropecuaria.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad interesada en conocer más sobre este sistema que busca reducir el impacto ambiental y mejorar la sustentabilidad en la gestión de residuos rurales.