Una profesional de INTA General Villegas participó de una importante acción de investigación

La Ing. Agr. Mirian Barraco (INTA General Villegas) y el Ing. Agr. Mariano Barragán (INTA Lincoln), en conjunto con la empresa Lacau S.A y Laboratorio Marasas y Asociados, realizaron mediciones a campo para determinar propiedades físicas de suelos en diferentes estrategias de manejo de enmiendas minerales y labranza vertical.