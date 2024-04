Se destrabaría el conflicto que mantiene al Polideportivo de General Villegas cerrado

En la reunión de Comisión que llevaron a cabo anoche los concejales quedó acordado modificar los puntos que llevaron al intendente a vetar la Ordenanza aprobada el pasado 25 de enero por mayoría, que dispone el uso de la nave ubicada en el Parque Municipal como polideportivo con fines, también educativos exclusivamente.

Alegre que fue el principal opositor a esa redacción decidió a fines de febrero no aumir el mantenimiento ni los gastos para el funcionamiento, no negándolo a ninguna institución, caso del CEF principalmente, pero no acompañaría con recursos.

Esa medida mantiene al espacio sin uso, cerrado.

Hasta tanto no fuera modificada la Ordenanza en cuestión que fuera presentada por el bloque de Unión por la Patria, permitiendo un uso más amplio, todo seguiría igual.

Así fue que se acordó tratar mañana jueves en la 3° sesión ordinaria, el Veto y luego la modificación, la que tendrá dentro de los principales cambios, la ampliación de las actividades a las sociales y culturales, siempre que el municipio las declare de interés comunitario, sin lugar a eventos privados o con fines de lucro. También se contempla la preservación del edificio.

Una vez sancionada, el viernes quedaría en condiciones, de acuerdo a lo pedido por la máxima autoridad municipal, la situación en condiciones de avanzar para que en breve el polideportivo vuelva a estar en condiciones de ser utilizado, tanto por el Centro de Educación Fisca, los clubes y el propio Estado Municipal que desarrollaba allí talleres y escuelas deportivas.

