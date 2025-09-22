Confirmaron la realización de la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero en Germania los días 22 y 23 de noviembre

Esta tarde el municipio de General Pinto confirmó la realización de la edición 2025 de la tradicional fiesta de Germania y la fecha. Los días elegidos son el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en el Parque.

Todavía no se definieron los números musicales principales y otras atracciones con las que contaría.

Tampoco trascendió quienes participarán directamente; en ese sentido cabe recordar que el año pasado, junto a la Municipalidad lo hicieron los dos clubes, bomberos con las cantinas y las entradas fueron para los colegios. Sin bien hubo una reunión para definir la fecha, el resto, no ha sido cerrado definitivamente.

La selección y difusión de la fecha es la manera de confirmar la Fiesta para la que se está trabajando, y que se tenga en cuenta en la región, dijeron desde la localidad anfitriona.