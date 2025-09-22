Preocupación y «revuelo» en la sociedad por el estado en que fue hallado esta mañana El Nacional (VIDEO)

Esta mañana la escuela secundaria más importante del distrito de General Villegas, por matrícula, sorprendió, sobre todo a los alumnos, por el estado en que se encontraba el edificio tras el temporal de piedra del fin de semana.

Todo indica que las autoridades del lugar no se acercaron a verificar los daños que habían ocurrido, incluso, no fue hasta media mañana en que se hicieron presentes.

Así lo expresó la presidente del Consejo Escolar que a primera hora fue requerida por la situación.

Buena parte del alumnado permaneció en el SUM del colegio porque no podían ingresar a las aulas, lo que generó revuelo y escándalo en la comunidad.

El clip, que es la suma de al menos cuatro videos enviados a Distrito Interior, muestran cómo especialmente la parte superior se vio afectada por el temporal.