Operativo de emergencia de la Municipalidad para asistir a los damnificados por la tormenta en General Villegas

Diversas acciones llevó adelante la Municipalidad de General Villegas para asistir a las familias afectadas por la intensa tormenta de granizo que azotó la localidad cabecera en la madrugada del pasado sábado 20 de septiembre.

Desde el inicio de la emergencia, el intendente Gilberto Alegre se puso en contacto con el área de Desarrollo Social y, en colaboración con otras dependencias municipales, se desplegó un operativo para brindar atención y asistencia inmediata a los damnificados. La considerable cantidad y el tamaño del granizo causaron graves daños, incluyendo filtraciones y roturas de techos que derivaron en la pérdida de bienes materiales.

Ante la emergencia, se registró la solicitud de asistencia de numerosas familias. El equipo de Desarrollo Social se hizo presente en las viviendas para entregar elementos de primera necesidad como colchones y frazadas, y colaboró en el desagote de pozos ciegos que habían desbordado e inundado el interior de algunas casas. En algunos casos, con vehículos de Defensa Civil y Dirección Vial se realizó el traslado de familias a hogares de parientes hasta que la situación se normalizó.

En las próximas semanas, la Municipalidad continuará trabajando con estas familias para asegurar que puedan solucionar los problemas y prevenir futuras consecuencias de las lluvias.