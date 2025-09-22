Operativo de emergencia de la Municipalidad para asistir a los damnificados por la tormenta en General Villegas
Ante la emergencia, se registró la solicitud de asistencia de numerosas familias. El equipo de Desarrollo Social se hizo presente en las viviendas para entregar elementos de primera necesidad como colchones y frazadas, y colaboró en el desagote de pozos ciegos que habían desbordado e inundado el interior de algunas casas. En algunos casos, con vehículos de Defensa Civil y Dirección Vial se realizó el traslado de familias a hogares de parientes hasta que la situación se normalizó.
En las próximas semanas, la Municipalidad continuará trabajando con estas familias para asegurar que puedan solucionar los problemas y prevenir futuras consecuencias de las lluvias.