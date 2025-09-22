Zonal: XIV Jornadas de Medicina y Enfermería: formación, actualización y encuentro en Junín

En una conferencia de prensa, la Clínica La Pequeña Familia presentó oficialmente la XIV edición de las Jornadas de Medicina y Enfermería, uno de sus eventos más representativos que se desarrollarán el próximo viernes 26 de septiembre en instalaciones de la UNNOBA.

Este encuentro, que se desarrolla de manera bienal desde hace 28 años, se ha consolidado como un espacio de formación, actualización y confraternidad para profesionales de la salud de Junín y la región.

El Dr. Norberto Petraglia, director médico de la Clínica, destacó que “estas jornadas son un

reconocimiento al apoyo de los médicos de la región y una oportunidad para aprender a través de excelentes disertantes”.

La apertura estará a cargo del Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós, ministro de Salud de

CABA, con la conferencia: “¿Hacia dónde va la medicina? Entre la inteligencia artificial y los

cuidados humanizados”. Luego, el Dr. Fabián Vítolo ofrecerá el plenario: “La importancia de la comunicación en el trabajo en equipo”.

En esta edición, el programa contempla actividades en cinco especialidades médicas (Clínica

Médica, Pediatría, Cirugía General, Tocoginecología y Traumatología), además del módulo de

Enfermería, siempre uno de los más concurridos.

Los detalles de cada especialidad

Ortopedia y Traumatología

El jefe del servicio, Dr. Matías Pereira Duarte, subrayó la importancia del trabajo conjunto con Clínica Médica en la primera charla sobre infecciones periprotésicas de cadera y rodilla, con la participación del infectólogo Dr. Francisco Nacinovich (ICBA). También se presentarán

actualizaciones en artroscopia de rodilla con las técnicas de sutura meniscal, en auge para los deportistas, nuevas técnicas para patologías del manguito rotador y un abordaje sobre fracturas complejas de fémur proximal, a cargo de especialistas del Hospital Italiano.

Ginecología y Obstetricia

El Dr. Gustavo García anticipó la disertación de la Dra. Claudia Rey, Directora de la Escuela

Argentina de Climaterio, sobre nuevos enfoques en el climaterio, abordando síntomas, prevención de enfermedades y tratamientos integrales. Además, la Dra. Lucía Langoni presentó la participación del Dr. Juan Ignacio Fraga, especialista en cardiología infantil y fetal, con una exposición sobre screening de cardiopatías congénitas en el feto.

Cirugía General

El jefe del servicio, Dr. Juan Manuel Padín, destacó la presencia del Dr. Claudio Brandi (Hospital Italiano) y del Dr. Eduardo Hougthon (Hospital Rivadavia), quienes disertarán sobre nuevas técnicas de reparación de pared abdominal y el manejo percutáneo de colecciones

intraabdominales.

Clínica Médica

El Dr. Mauricio Fiori, jefe del servicio, explicó que, además del trabajo conjunto con

Traumatología, se ofrecerá una charla sobre vacunas en adultos, a cargo del Dr. Francisco

Nacinovich, y un ateneo interactivo de casos clínicos con médicos de Junín, Pergamino y San

Nicolás, coordinado por el Dr. Lucio Criado.

Pediatría

El jefe del servicio, Dr. Daniel Casati, adelantó que se abordarán urgencias cardiológicas (Dr.

Agustín Lombardi y Dr. José Pezzarini), el uso de inteligencia artificial en salud pediátrica (Dr.

Agustín Ciancaglini) y el fracaso escolar, con aportes de la Lic. María Florencia Errecart (FLENI) y la Dra. Francina Lombardi, neuróloga infantil.

Enfermería

La jefa del Departamento, Lic. Griselda Tonelli, presentó un programa muy destacado: la Lic. M. Rosa López (UBA – USAL) abordará la implicancia legal en registros; las licenciadas María José Herrguth y Patricia Yupanqui (Centro del Parque) tratarán el cuidado de pacientes

traqueostomizados; y se cerrará con un taller práctico de emergencia respiratoria, coordinado por el Dr. Fabio Repetto junto a un equipo de enfermeras de Terapia Intensiva de la Clínica. Al finalizar, la Lic. Tonelli, destacó que estos encuentros buscan apostar al crecimiento y que sea un espacio de reunión para todos los enfermeros, de capacitación y aprendizaje.

Las actividades se desarrollarán en el Salón del Bicentenario y las aulas de posgrado de la

UNNOBA (Sarmiento y Av. Libertad, Junín).

Estas Jornadas son la oportunidad valiosa para compartir experiencias, fortalecer el trabajo

conjunto y reafirmar el compromiso de la Clínica La Pequeña Familia en el desarrollo de

actividades científicas que promuevan una mirada integral y multidisciplinaria sobre la salud.

La inscripción se encuentra abierta a través del siguiente enlace:

https://jornadaslpf2025.eventbrite.com.ar/