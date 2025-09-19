«Nina» Licera obtuvo Medalla de Plata en Concepción del Uruguay en 5.000 mts.

El atleta local se encuentra participando desde este jueves 18 hasta el domingo 21 de septiembre, en Concepción del Uruguay, en el Centro de Educación Física N° 3 “Hugo Mario La Nasa” del 45° Campeonato Nacional Máster de Atletismo de Pista y Campo, evento que reúne a casi 600 atletas de todo el país.

Jorge Licera, que desde hace años participa de estos certámenes junto a Panadeiro y Obaya, obtuvo esta tarde la Medalla de Plata en los 5.000 metros de atletismo pista

Las pruebas incluyen lanzamientos, saltos, carreras de pista y un maratón de 10 kilómetros para el cierre del domingo.