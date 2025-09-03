Columna de opinión: «El poder transformador de la palabra» (VIDEO)

Cada domingo, la prédica de la Iglesia Redil de Cristo, oída en el Auditorio de la calle Moreno 1088 de General Villegas, es replicada en nuestro sitio.

Este segmento, encuadrado dentro de las columnas de opinión, tiene por objeto, sin credo, más allá del origen del mensaje, llegar a todos aquellas personas que estén en la búsqueda de un cambio de vida, una nueva dirección o simplemente la necesaria calma para vivir los días con plenitud.

El Pastor Rafael Bazán, fue quien tuvo a cargo el mensaje al que tituló «El poder transformador de la palabra de Dios».