Tras un accidente en Germania esta noche un adolescente fue trasladado al hospital de General Pinto

El incidente vehicular ocurrió esta noche antes minutos antes d elas 22 horas en la calle Córdoba, paralela a las vías del Ferrocarril.

Según indicaron testigos, un automóvil y una moto circulaban en el mismo sentido, cuando el rodado mayor, en el que se movilizaba una mujer, intentó realizar una maniobra de giro en «u», causando que el motociclista, un menor de 16 años, lo embistiera, cayendo a piso.

Dado el hecho, el adolescente fue llevado por el SAME al CAPS y posteriormente, por control al hospital de General Pinto aduciendo dolor en el pecho.

En el lugar trabajaron además del servicio de Emergencias Médicas, Bomberos y personal policial local.