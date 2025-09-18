Y un día regresaron al colegio del que fueron alumnos en General Villegas

Pasaron 38 años desde que su Promoción, la 1987, egresó de la Escuela Agropecuaria «Nelly Brown de Emerson».

Hace apenas unos días atrás este grupo de exalumnos, que tienen como tradición el reencuentro, aunque llevaban unos tres años sin hacerlo, decidieron coincidir un fin de semana en General Villegas, visitar el colegio y luego compartir con algunos profesores a los que invitaron, un almuerzo.

En su visita a la escuela colocaron una placa en la que figuran los 15, de los cuales dos ya no están, la recorrieron, y luego completaron la estadía en la ciudad almorzando.

Cada año se juntaban en las diferentes ciudades donde viven los compañeros, Junín, Río Cuarto, San Luis, entre otros; pero los últimos tres años por diferentes motivos no lo hicieron. Éste decidieron retomar con esa sana costumbre que los reconforta.

Fue una jornada de anécdotas, recuerdos en la que participaron profesores y la posibilidad para encontrarse con el que fue su lugar por años, en condiciones para destacar (comentaron).