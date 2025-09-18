Germania tendrá desde este viernes una nueva plaza con juegos

Se trata de un espacio verde para que sea utilizado pro toda la comunidad; el objetivo es que sea un punto de encuentro donde los más chicos jueguen, se recreen e interactúen, mientras sus familias comparten el espacio que también cuenta con espacios para los mayores.

Luego de la habilitada en la ciudad cabecera tiempo atrás, es el turno de Germania; la primera de las localidades del distrito donde la Fundación del banco Provincia junto al municipio decidieron instalarla.

Si el tiempo meteorológico lo permite, este viernes por l atarde quedará formalmente inaugurada y desde ese momento quedará a disposición de los vecinos.

El lugar está dotado de diferentes juegos de plaza tradicionales, modernos, con estrictas medidas de seguridad, además de mobiliario como bancos y mesas y termo solar para el agua del mate.

En el caso de Germania se encuentra ubicada junto a las vías del Ferrocarril, cerca del playón polideportivo, el circuito de salud y el Museo; un espacio recuperado que los germanienses utilizan, especialmente los fines de semana para compartir.