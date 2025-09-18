Actuación de la Banda de Música de la Policía Bonaerense en la Expo Rural de General Villegas (VIDEO)

El último día y como una de las atracciones de escenario se presentó la Banda de Música de la Policía Bonaerense que sorprendió con sus acordes.

Inicialmente interpretaron marchas clásicas como Avenida de las Camelias, y luego otras no tan populares, sin embargo, la entrega y el profesionalismo de las interpretaciones hicieron que el público sorprendido disfrutara de cada pieza.

Hubo un momento para temas de diferentes ritmos, como el chamamé, que interpretados bajo el formato que proponen resultaron exóticos, pero no menos interesantes; prueba de ello fue el aplauso cerrado de la gente que en todo momento les entregó a los músico.

En ediciones anteriores la Policía Bonaerense se hizo presente en la Expo Rural con otras expresiones de destreza y arte como la Escuadra Azul.