EDEN llevó a cabo importantes obras en la red eléctrica de General Villegas

EDEN llevó a cabo una modernización de la infraestructura eléctrica en General Villegas a partir de tres importantes obras, informaron desde la empresa.

La primera de ellas incluyó el recambio de 5 kilómetros de tendido aéreo convencional por línea preensamblada, que aporta mayor durabilidad al conductor y reduce el riesgo de fallas ante inclemencias climáticas, contribuyendo a mejorar la continuidad y la calidad del servicio. Este recambio se puede observar, por ejemplo en las calles Saavedra entre Mitre y Berutti, Paso entre Pueyrredón y Sarmiento, Paso entre Irastorza y Berutti, Vieytes entre Parra y Berutti, Istúriz entre Roca y Estrada e Istúriz entre Urquiza y S. López.

Además, se instaló un nuevo Centro de Transformación de 250 kVA en Vieytes y Pueyrredón, un equipo que viene a incrementar la potencia disponible en el sector, permitiendo balancear cargas y estabilizar la tensión, lo que se traduce en una reducción de la probabilidad de oscilaciones, interrupciones de suministro y en una mayor continuidad y calidad del servicio para los usuarios de la localidad.