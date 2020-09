Covid-19: en Junín la situación es cada vez mas compleja

Esto significa que los nuevos positivos no pueden precisar con certeza el origen del contagio: ya no se trata de un viaje a CABA o un contacto estrecho. Por eso, las dificultades para la prevención son cada vez mayores.

“La circulación comunitaria tiene una definición: los casos sin nexo epidemiológico. En Junín cerca del 90% lo tiene y en Junín no tenemos este caso”, contrarió el concejal Javier Prandi, médico que estará a cargo del Complejo Pioneer.

EL Pioneer

Por esta vertiginosa curva de ascensos, finalmente el municipio debió poner en marcha el Complejo Pioneer, ubicado en Libertad y Ruta 188, que alojará hasta 24 pacientes positivos con síntomas leves y que no pueden permanecer en sus domicilios para cumplir con el aislamiento.

Por supuesto, el intendente Pablo Petrecca no se perdió la oportunidad para estar en la foto de inauguración. El lugar contará con cuatro bloques con seis camas cada uno y su guarda para las pertenencias, un baño compartido para cada habitación, y el servicio de médicos, enfermeras, seguridad, personal de limpieza y un servicio de alimentación.

“A este lugar llegarán pacientes Covid positivo, pero con síntomas leves o asintomático, por lo que puede desarrollar una actividad casi normal y no debe permanecer en cama. Pero no tiene las comodidades en su casa para hacer el aislamiento, por eso rondará acá los diez días de permanencia”, dijo el concejal Javier Prandi.

Los números

Hace unas semanas, las autoridades sanitarias decidieron converger la información y depositarla en manos del municipio sobre los casos diarios de Covid 19.

Ayer se informó que “con fines de garantizar la calidad y transparencia de la información, el informe diario se publicará y se enviará por este medio durante la mañana”.

De esta manera, más allá de la comodidad horaria, el municipio se asegura no tener en cada mañana el impacto del número de casos–que en los últimos días no baja de 20- no sea el titular de las tapas papel de los diarios locales. (Fuente: Semanario de Junín)