Finalmente, SOMOS General Villegas logró la consejera escolar por la que reclamó

El espacio que representa al oficialismo local realizó el reclamo ante la Junta Electoral, y su planteo tuvo desenlace favorable para ellos, de modo tal que Adriana Galliano, candidata a consejera escolar en primer lugar accederá a una banca el próximo 10 de diciembre. De este modo, La Libertad Avanza tendrá dos consejeros, y no los tres que estaban en juego, como se estimó inicialmente tras el primer recuento de votos.

La diferencia detectada por SOMOS fue que las planillas de algunas mesas (foto), tal el caso de la 56 de Banderaló, 67 de Piedritas y en la ciudad cabecera, mesas 7, en la Escuela Primaria N°1 y la 43, en la Secundaria N° 201, no contaban con los votos de SOMOS y LLA, pero si los de Fuerza Patria, en las escaneadas y expuestas en la página oficial de la Junta Electoral.

La diferencia de votos en favor de los reclamantes era de unos 200 votos.

Luego del reclamo realizado ayer en la ciudad de La Plata y habiendo resultado como lo planteaba el oficialismo villeguense, al Consejo Escolar accederán dos consejeros de la LLA, uno puro y otro por el residual, mientras que por SOMOS, lo hace uno puro.

Con este escenario el oficialismo podría mantener la presidencia en el ente.