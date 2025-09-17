Ser testigos de un momento que significa una buena noticia, cuando los alumnos de la Agropecuaria recibían su combi (VIDEO)

Ayer por la tarde, tal como informáramos, la Escuela Agropecuaria recibió la combi nueva que la cooperadora adquirió en reemplazo de la unidad que por años los transportó hacia y desde la ciudad.

Faltando poco minutos para terminar la jornada, las autoridades del colegia junto a las de la cooperadora arribaron al establecimiento provenientes de Rio IV con la Ford Transit 0 kilómetro que en ese mismo momento, luego de conocer la flamante unidad, era estrenada trayendo hacia la ciudad a los estudiantes; es decir, apenas arribada inició cumpliendo con su fin.

Distrito Interior estuvo en el lugar y minutos antes del viaje que los traería de regreso charló con la Directora, el Jefe de Área de Producción de y miembros de cooperadora que explicaron el verdadero alcance de este logro cuya inversión se acerca a los cien millones de pesos.

Por una parte recuperan el recorrido y horario habituales, que se veían seriamente y con mucha frecuencia afectados por las constantes roturas que por el desgaste sufría el transporte anterior que sumó para esta compra con lo logrado por su venta, aunque el valor del nuevo vehículo es tres o cuatro veces superior, por la otra, se reducen los gastos, justamente porque ya no se requieren recursos económicos para las reparaciones.

Los integrantes de la cooperadora destacaron el esfuerzo, comentando que este era uno de los objetivos fijados para este año; el fin es que los alumnos tengan, en la medido de lo posible, lo mejor, A eso se le suma que se han recuperado espacios estratégicos como el sector porcinos y la fábrica, entre otros.