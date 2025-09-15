Listado de los primeros 85 adjudicatarios de los terrenos de quinta de Handof

Tal como lo anunció el intendente Gilberto Alegre en el acto de apertura de sobres de la Licitación Pública N°5/2025 para la adjudicación de terrenos municipales ubicados en la ampliación del Barrio Atardecer, dentro de la conocida Quinta de Handorf el 20 de agosto pasado, esta mañana se dio a conocer el listado de los primeros 85 adjudicatarios, en base a los valores ofrecidos en sus propuestas.

Los fondos recaudados serán destinados al Fondo Municipal de la Vivienda (FOMUVI), que permitirá avanzar en la llegada del servicio de electricidad y otros servicios, además de la compra de nuevos terrenos.

En su oportunidad, el jefe comunal había anticipado que “vamos a empezar por quienes pueden afrontar el pago, para avanzar luego hacia quienes tienen menos posibilidades. Tengan fe: todos los que hicieron la oferta y cumplieron los requisitos van a tener su terreno”.

Por su parte, la secretaria de Servicios Públicos, Alejandra Matellán, explicó en ese momento el mecanismo de adjudicación y señaló que “se hará una grilla, del que aporte más al que aporte menos, y en caso de que se supere el cupo, se realizará un sorteo para garantizar igualdad de condiciones. Todos van a tener terrenos, como lo dijo el intendente. Además, ya estamos trabajando en otro predio para dar respuesta a los restantes inscriptos”.

Con esta medida, la gestión del intendente Gilberto Alegre confirma su compromiso de enfrentar de manera efectiva el déficit habitacional dejado por la inacción del gobierno anterior, demostrando además que no se queda en promesas, sino que impulsa acciones concretas para que las familias de General Villegas cuenten con su lote y puedan iniciar el sueño de su vivienda propia.

Listado primeros 85 adjudicatarios:

Acapari Ticra Sonia

Acuña Paredes Juan

Aguilar Aldana

Aguilar Lima Romina

Alvarez Solange – Avalos Gastón

Argüello Agostina

Barrera Héctor – Lezna Ana

Barrios Bogarín Sebastiana

Bazán Oscar

Bauer Fabio

Betanzo Tomás

Bertón Alexis

Brisa Pereyra

Cañete María Valeria

Carrizo Héctor

Castaño Santiago

Centeno Enzo – Amaya Vanesa

Córdoba Malena

Cortés Ezequiel – Arévalo Milagros

Cortés Gabriel

Costa Natalia

Cuello Florencia

De Armas Jonathan

Debórtoli Mariángeles

Díaz Aldana

Domínguez Bruno

Espinosa Celeste

Farías Emiliano

Farías Valentina – Winschell Ariel

Faundes Neri – Favale Graciela

Ferrari Agustina

Galliano Alana

Galliano Antonella

Giménez Carolina

Godoy Gonzalo

Godoy Santos – Fleita Mary

González Juan – Urbina Ivana

Guardia Braian

Guevara María S. – Costamagna Diego

Handorf Germán Ignacio

Hernández Marcos

Herrera Griselda

Hong Lucía

Lazaleta Jonathan

Longo Raúl

Luna Julián

Malmoris Braian E.

Martín Malena

Martín Rosa Mabel

Mc Loughlin Alan – Barreto María

Mendoza Yanina – Pérez Pablo

Milla Karina – Gatica Juan J.

Miñane Natalia – López Enzo

Miranda María del Mar

Moreira Piva Lara

Nieva Martín

Oga Mesías

Ottonelli Diego

Paré Milton

Pascual Guadalupe

Penini Cristian

Peralta Roldán Rodrigo – Bazán Keila

Perucca García Lucía – Botti Joaquín

Pinedo Zenelia

Prenolio Eugenia

Quiroga Jonatan

Rabella Fabio

Ramos Paola – Bonelli Luis

Rementería Jimena

Rementería Lía

Reynoso Marcela

Roldán Alejandro

Román Anabela

Sánchez Valeria – Asel Juan

Schulz Micaela

Thompson Camila

Tirone María Eugenia – Martín Franco

Tula Luciana

Valdés Elian

Vargas Vela María I.

Verón Brenda

Villegas Jorge

Villalba Carolina

Vivas Diego

Zugasti Cristian