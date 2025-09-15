Listado de los primeros 85 adjudicatarios de los terrenos de quinta de Handof
Los fondos recaudados serán destinados al Fondo Municipal de la Vivienda (FOMUVI), que permitirá avanzar en la llegada del servicio de electricidad y otros servicios, además de la compra de nuevos terrenos.
En su oportunidad, el jefe comunal había anticipado que “vamos a empezar por quienes pueden afrontar el pago, para avanzar luego hacia quienes tienen menos posibilidades. Tengan fe: todos los que hicieron la oferta y cumplieron los requisitos van a tener su terreno”.
Por su parte, la secretaria de Servicios Públicos, Alejandra Matellán, explicó en ese momento el mecanismo de adjudicación y señaló que “se hará una grilla, del que aporte más al que aporte menos, y en caso de que se supere el cupo, se realizará un sorteo para garantizar igualdad de condiciones. Todos van a tener terrenos, como lo dijo el intendente. Además, ya estamos trabajando en otro predio para dar respuesta a los restantes inscriptos”.
Con esta medida, la gestión del intendente Gilberto Alegre confirma su compromiso de enfrentar de manera efectiva el déficit habitacional dejado por la inacción del gobierno anterior, demostrando además que no se queda en promesas, sino que impulsa acciones concretas para que las familias de General Villegas cuenten con su lote y puedan iniciar el sueño de su vivienda propia.
Listado primeros 85 adjudicatarios:
Acapari Ticra Sonia
Acuña Paredes Juan
Aguilar Aldana
Aguilar Lima Romina
Alvarez Solange – Avalos Gastón
Argüello Agostina
Barrera Héctor – Lezna Ana
Barrios Bogarín Sebastiana
Bazán Oscar
Bauer Fabio
Betanzo Tomás
Bertón Alexis
Brisa Pereyra
Cañete María Valeria
Carrizo Héctor
Castaño Santiago
Centeno Enzo – Amaya Vanesa
Córdoba Malena
Cortés Ezequiel – Arévalo Milagros
Cortés Gabriel
Costa Natalia
Cuello Florencia
De Armas Jonathan
Debórtoli Mariángeles
Díaz Aldana
Domínguez Bruno
Espinosa Celeste
Farías Emiliano
Farías Valentina – Winschell Ariel
Faundes Neri – Favale Graciela
Ferrari Agustina
Galliano Alana
Galliano Antonella
Giménez Carolina
Godoy Gonzalo
Godoy Santos – Fleita Mary
González Juan – Urbina Ivana
Guardia Braian
Guevara María S. – Costamagna Diego
Handorf Germán Ignacio
Hernández Marcos
Herrera Griselda
Hong Lucía
Lazaleta Jonathan
Longo Raúl
Luna Julián
Malmoris Braian E.
Martín Malena
Martín Rosa Mabel
Mc Loughlin Alan – Barreto María
Mendoza Yanina – Pérez Pablo
Milla Karina – Gatica Juan J.
Miñane Natalia – López Enzo
Miranda María del Mar
Moreira Piva Lara
Nieva Martín
Oga Mesías
Ottonelli Diego
Paré Milton
Pascual Guadalupe
Penini Cristian
Peralta Roldán Rodrigo – Bazán Keila
Perucca García Lucía – Botti Joaquín
Pinedo Zenelia
Prenolio Eugenia
Quiroga Jonatan
Rabella Fabio
Ramos Paola – Bonelli Luis
Rementería Jimena
Rementería Lía
Reynoso Marcela
Roldán Alejandro
Román Anabela
Sánchez Valeria – Asel Juan
Schulz Micaela
Thompson Camila
Tirone María Eugenia – Martín Franco
Tula Luciana
Valdés Elian
Vargas Vela María I.
Verón Brenda
Villegas Jorge
Villalba Carolina
Vivas Diego
Zugasti Cristian