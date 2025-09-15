El cielo del noroeste bonaerense volvió a regalar un amanecer único

Tan simple como inigualable, tal como es la naturaleza. La mañana comenzó con un sol absoluto que se apreciaba detrás de la niebla formada por el vapor que su calor provocaba luego de una noche de intenso rocío.

Las fotografías, que fueron tomadas por una lectora de Distrito Interior, retratan una vez más, lo majestuoso del horizonte, donde en días de cielo despejado, tanto el amanecer como el atardecer entrega postales con vida que resulta un deleite para la vista.

¿Cómo no capturar para siempre una imagen como la que compartimos?.

A veces entendemos que no es carencia de ríos, mar, montañas u otras atracciones, sino que nos tocó vivir en una región donde estos avistamientos son únicos.

El día cambia cuando al iniciar la jornada tenemos este regalo.

Para hacernos llegar tus noticias, fotos e imágenes, escribinos al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior)