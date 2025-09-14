Este domingo: el colectivo de Sportivo vuelve a llevarte a la Expo Rural, recorrido y horarios
Como ha sucedido durante las jornadas anteriores, el club Sportivo pone a disposición de los visitantes locales su colectivo para concurrir a la Expo Rural este domingo.
Paradas oficiales
1. Terminal de Ómnibus (Pueyrredón 340)
2. Capilla de San Cayetano (Mitre y Brown)
3. CAPS Barrio Fonavi (Av. Compagnucci)
4. Robledo y Lavalle
5. Capilla de la Medalla Milagrosa (Iturbide 350 – Barrio El Ciclón)
6. Ermita de Ceferino (Pichincha y Av. Chassaing Sur)
7. Vivero (Av. Chassaing Sur y Salta)
8. Ruta 188 → Sociedad Rural de General Villegas (destino final)
Domingo: 9:00 hs – 11:00 hs – 12:30 hs – 14:00 hs
El traslado es totalmente gratuito.