General Villegas: mensaje para los «amigos de lo ajeno»

Luego de haber sido víctimas del robo de diferentes elementos y alimentos, los integrantes de la familia Abalos que tiene a su cargo la explotación de un carrito al costado de la Ruta, a metros del acceso principal a la ciudad, sobre la Ruta 188 decidieron dejarles a los cacos una sugerencia: «NO ROBEN, TRABAJEN».

Si bien todo indica que es para quienes además se llevaron la tranquilidad de estos trabajadores, esas palabras pueden aplicar a otras personas con conductas delictivas.