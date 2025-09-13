Vuelven las pruebas libres el domingo 14 de septiembre a General Villegas (VIDEO)

A las 10 de la mañana se abrirán las puertas del circuito del club Eclipse que luce inmejorable. Juan Rodríguez, contó acerca de los preparativos para estar a la altura de lo que los pilotos y el público piden, esperan de este histórico dibujo sobre que cerca de un centenar de pilotos giraron hace tres semanas atrás, en las primera pruebas del año.

A esto se le suma que están avanzadas las gestiones para que se dispute una fecha puntuable del campeonato del sur santafesino.

La pista ya fue visitada. Hay que decidirse, tener ganas y venir a pasar un domingo diferentes, comenta Juan, invitando a toda la zona.