En qué consisten los trámites gratuitos que se realizan en General Villegas en las plazas (VIDEO)

El registro Provincial de las Personas lleva a cabo ayer y continúa en el día de hoy operativos de diferentes trámites, que, de hacerlos en el registro Civil local tienen un costo para los vecinos.

De este modo, se agiliza el trámite por el escaso tiempo que éstos llevan además de la gratuidad de los mismos.

Ayer tuvo lugar en la plazoleta del barrio El Progreso, hoy, desde las 10 hasta las 15 horas, se realizará en la Plaza Principal, contando además con la presencia de Mercados Bonaerenses, que llega con pescados y pastas.

En lo local, la representante del espacio Derecho al Futuro que lidera el Gobernador Kicillof, Sofía Mackay, junto a un militante de La Capitana, otro de las líneas de ese espacio, explicaron los alcances de esta propuesta que ayer tuvo una importante concurrencia desde distintos puntos de la ciudad.