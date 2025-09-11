UDEB realizó el sorteo por el Día del Maestro, los ganadores

El gremio docente UDEB General Villegas, como todos los años, llevó a cabo el sorteo de premios en efectiovo; en realidad, órdenes de compra de diferentes valores.

El sorteo se realizo este miércoles en la sede de calle Alberti, ante escribano público.

$ 500.000 Luciana Avarro

$ 300.000 Rosa Oncaleri

$ 200.000 Silvana Caldo

$ 100.000 Silvia Lamadrid

El premio de FEB Central, una orden de compra por $ 100.000, fue ganado por María del Rosario Dalmazzo.

En el dia de.hoy,.como parte de la fecha, se realizó el Acto homenaje en el cementerio local a todos aquellos docentes fallecidos en el último año.