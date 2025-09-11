El valioso aporte de la firma Martín y Martín de General Pinto, hoy en la Ruta 188 (VIDEO)

Esta tarde un lector nos advirtió acerca de la interrupción total del tránsito en la Ruta Nacional 188 entre Lincoln y Junín.

Mientras algunos conductores aguardaron aproximadamente media hora, desde que se montó el operativo hasta el retiro de la unidad que se encontraba sobre la banquina, otros decidieron continuar viaje por caminos vecinales alternativos.

Lo que en principio parecía había sido un accidente, era en realidad un automóvil que había sufrido un siniestro vial durante el fin de semana y había permanecido sobre el préstamo por algo más de un día, incluso, aparentemente, con consecuencias durante la estadía.

No está confirmado, ni es oficial, pero habría sido robado y vandalizado, de hecho se observa que no tiene las ruedas y el vidrio trasero está roto.

Al consultar, la empresa que procedió al retiro y traslado, es Martín y Martín, dedicada a este servicio; es una firma de General Pinto que cuenta actualmente con cuatro unidades y en sus viajes es común verlos con vehículos como el peugeot 307, pero también camionetas, camiones, y maquinaria agrícola.

En este caso, y es este punto que se destaca, Martín y Martín, colabora con la Policía de Seguridad Vial Lincoln, cuando se lo requiere. Al compromiso con los clientes, se le suma un concepto de responsabilidad cívica, acompañando y haciendo su aporte cuando es necesario y se dan las condiciones.