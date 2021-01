El Covid y sus consecuencias en los trabajadores de la salud: «Cansados están los chicos en el hospital que se cambian a las 6 cuando entran y se descambian a las 14 cuando se van» (AUDIO)

Lo dijo Juan Ignacio Rigonat, jefe de Enfermería al ser entrevistado en FM peregrina sobre el impacto que la situación epidemiológica actual está teniendo en el personal de la salud; sin dejar de lado los 10 meses que llevan batallando contra este «enemigo invisible» (tal el nombre que él mismo le dio al virus).

Molesto por las fiestas clandestinas y las reuniones en las que no se tuvieron en cuenta las recomendaciones para evitar el contagio, a las que se considera las principales causas del rebrote, dijo que muchos se justifican y justifican a otros porque están cansados, «candados están los chicos en el hospital que se cambian a las 6 cuando entran y se descambian a las 14 cuando se van» disparó dando el título a la nota.

Su expresión grafica el estado de agotamiento en el que se encuentra buena parte del personal de la salud pública que aún así continúa estando al frente en esta batalla que hoy parece estar perdiéndose, aunque el sentido de optimismo natural, la vacuna y precisamente el capital humano existente permiten una resistencia tal capaz de revertir la situación. Siempre que la mayoría de la población, de la ellos también son parte, «se cuide».

Algunas frases para destacar que dejó la entrevista

-Nosotros en el hospital vemos que esto se viene complicando. Estamos esperando y luchando con todas las armas que tenemos, dijo Juan Ignacio Rigonat, jefe de Enfermería en una entrevista en FM Peregrina

-Sobre el Decreto de disponibilidad: » más allá que muchos lo hayan tomado mal, en realidad es un apoyo que nos están brindando».

-Lo que sucede no es responsabilidad del intendente, es responsabilidad de aquellos que fueron a una fiesta que no estaba permitida, que fue a reuniones en que la cantidad de gente era mayor a la que está permitida, que no usó el barbijo.

La mirada del Jefe de Enfermería apuntó principalmente a las fiestas clandestinas y los concurrentes, en su mayoría jóvenes, que no midieron las consecuencias. «No son ellos los más afectados por el virus, pero sí sus familiares cercanos mayores. No piensan en las consecuencias, enfatizó y agregó, no se dan cuenta que el daño que pueden provocar en un abuelo puede ser irreversible».

-Cansados estamos los trabajadores de la salud que desde el ingreso utilizamos doble barbijo y nos baja la saturación, que cada vez que ingresamos a atender un paciente con Covid debemos soportar el calor porque no puede estar el aire acondicionado de manera normal donde haya un paciente internado y cambiarnos tantas veces como sea necesario. (En ese sentido reconoció que el personal cuenta con todos los elementos requeridos y de primera calidad).

-El sistema de salud está funcionando en un 70% y se debe tener en cuenta que no todo es Covid, también se atienden accidentes, pacientes oncológicos, requerimientos por cuestiones cardíacas, nacimientos; todo eso también requiere atención y eso va saturando al personal hasta ponerlo en una situación de vulnerabilidad. Aún así todos, o la gran mayoría, tienen la misma predisposición que el primer día. Tenemos ganas y fuerzas para seguir trabajando.

-El plantel humano del hospital es un capital muy valioso que vela por la seguridad y la salud de la gente de general Villegas, por eso lo que pedimos es lo que no tenemos; un poco más de empatía y responsabilidad a la hora de comportarnos como ciudadanos ante la pandemia.

Otros conceptos

Rigonat hizo una practica descripción de la manera en que se trabaja y lleva adelante la rutina de los pacientes infectados permitiendo conocer de primera mano cómo funciona el sistema puertas adentros.

A su vez, la postura que adopta buena parte de la población cuando se encuentran circunstancialmente con un trabajador de la salud en un supermercado u otro comercio del que se alejan. Sin renegar ni justificando, dijo que cada uno trata de cuidarse.

Finalmente al ser consultado por la enseñanza que el Covid ha dejado hasta el momento, no dudó al decir que «a nosotros nos está enseñando dentro del hospital, que si no se trabaja en grupo nadie puede salir solo de esto, podemos tener nuestras diferencias pero a la hora de trabajar tenemos que ser, y somos, todos uno, aún cuando no se está del todo de acuerdo».

