IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: tránsito interrumpido en la Ruta 188 entre Lincoln y Junín
Esta tarde por algo más de una hora el tránsito estuvo totalmente interrumpido debido al retiro de un vehículo de la banquina que había sufrido un accidente.
El despliegue requerido obligó a que la ruta permanezca totalmente bloqueada.
Tras completar la tarea los vehículos continuaron circulando con normalidad; muchos habían optado por caminos alternativos para continuar viaje a un lado y otro del corte.
Para hacernos llegar tu noticia escribinos al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior)