A pesar del tiempo que lleva en Villegas, el squash es un deporte por descubrir (VIDEO)

La cancha de squash lleva años en el interior del gimnasio «Osvaldo Leiva» del club Atlético, y es una de las más lindas en su disciplina de una amplia región; es que en realidad no abundan. Sin embargo General Villegas tiene tradición en este deporte que mezcla la pelota a paleta con el padel, sin ser ninguno de los dos al mismo tiempo.

Diríamos que para entenderlo hay que verlo jugar o jugarlo, que es la posibilidad que brinda, sin costos, José Celichini, un apasionado del squash, además de profesor del mismo.

De los menos difundidos, pero aseguran quienes lo juegan que una vez que «prendió» es difícil abandonarlo, prueba de ello es que los jóvenes que han pasado por la cancha que lleva el nombre de Federico Mocorrea, mentor de estas instalaciones, a quien se lo homenajeó de este modo, han dejado de jugarlo porque debieron emigrar por estudio o trabajo, y aún así, donde estuvieran, si había una cancha continuaron jugándolo.

Hoy Atlético da la posibilidad principalmente a los socios de sumarse al squash, pero también quienen no lo son pueden vivir la experiencia, «sin compromiso los espero, me pueden contactar en redes o en la Tienda Académica», expresa Celichini que está muy entusiasmado con esta nueva apuesta para reflotar la Escuelita.

En la nota con Distrito Interior, el profesor, explicó las particularidades del juego, las bondades de la cancha y otros detalles que vas a conocer, no solo al escucharlo, sino al ver las imágenes que acompañan la entrevista.

Está todo dado para que podamos jugarlo, insiste José, quien recuerda que es sin compromiso la invitación que está cursando para descubrir el squash.