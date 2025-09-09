ABL General Villegas: mañana opera el 1° vencimiento de la cuota 4
La Dirección de Rentas de la Municipalidad de General Villegas informa que en los meses de septiembre y octubre opera el vencimiento de la Cuota 4 del ABL (Tasa de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública – Tasa Fondo Solidario para la obra pública – Tasa de Seguridad y Defensa Civil).
1° Vencimiento: 10 de septiembre
2° Vencimiento: 8 de octubre
Con el objetivo de facilitar y agilizar el proceso de pago, se recuerda a los contribuyentes que los cupones de pago pueden descargarse de la página web oficial https://autogestion.villegas.
Asimismo, está disponible la nueva modalidad de pago, por la cual todas las tasas municipales pueden abonarse en caja utilizando tarjeta de débito y con código QR.
Ante cualquier duda o reclamo, contactarse con el Whatsapp de Rentas 3388433596
Transferencias: CUIT N° 30-99921631-1
CBU: 1403556-01665701007487
Mail: rentas@villegas.gov.ar
Teléfono (solo llamadas) 3388525011