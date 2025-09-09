ABL General Villegas: mañana opera el 1° vencimiento de la cuota 4

La Dirección de Rentas de la Municipalidad de General Villegas informa que en los meses de septiembre y octubre opera el vencimiento de la Cuota 4 del ABL (Tasa de alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública – Tasa Fondo Solidario para la obra pública – Tasa de Seguridad y Defensa Civil).

1° Vencimiento: 10 de septiembre

2° Vencimiento: 8 de octubre

Con el objetivo de facilitar y agilizar el proceso de pago, se recuerda a los contribuyentes que los cupones de pago pueden descargarse de la página web oficial https://autogestion.villegas. gob.ar o retirarse personalmente de la oficina de Rentas y las delegaciones de las localidades del partido.

Asimismo, está disponible la nueva modalidad de pago, por la cual todas las tasas municipales pueden abonarse en caja utilizando tarjeta de débito y con código QR.

Ante cualquier duda o reclamo, contactarse con el Whatsapp de Rentas 3388433596

Transferencias: CUIT N° 30-99921631-1

CBU: 1403556-01665701007487

Mail: rentas@villegas.gov.ar

Teléfono (solo llamadas) 3388525011