Mauro Galaverna fue designado nuevo Jefe de los Bomberos de General Villegas

Esta noche las autoridades de la institución dieron a conocer la nueva designación, luego de una votación de la que participó el Cuerpo Activo y los propios integrantes de la Comisión Directiva.

La participación de los bomberos fue una manera de obtener una orientación y conocer de primera mano cuál era, de los que contaban con la jerarquía, el que tenía el mayor apoyo dentro del Cuerpo.

Con lo recabado y las cualidades que encontraron quienes tuvieron la última palabra, oficialmente Mauro galaverna, quien tiene rango de comandante es desde hoy el jefe del Cuerpo Activo.

Acompañó a Pedro Piña como segundo Jefe y actualmente ocupaba la jefatura de manera interina.