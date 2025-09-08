Elecciones legislativas 2025: resultados finales en el distrito de General Pinto

Las elecciones del domingo 7 de septiembre fueron ganas con comodidad por el espacio oficialista, o peronismo, Fuerza Patria (en la foto de portada el abrazo entre Di Nucci, 1° concejal electo y Marcolini, Delegado de Coronel Granada), seguido por La Libertad Avanza y SOMOS.

Los primeros logran cuatro nuevas bancas que serán ocupadas por Bruno Di Nucci, Vanessa Suarez, Martín Moreno (Germania) y Celia Gariboldi.

Los segundo y tercero, una cada uno; en el caso de LLA, Natali Olmedo y por SOMOS, Jorge Sánchez.

En el caso de los consejeros escolares los dos son de Fuerza Patria, Sergio Márquez y Mariana Rodríguez.

Los resultados en todo el distrito