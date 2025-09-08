Los votos en blanco en General Villegas y General Pinto

Al temor de la baja participación en estas elecciones se le sumaba el voto en blanco, sin embargo, los índices, no fueron para preocuparse.

La participación de acuerdo a los ciudadanos habilitados para sufragar fue, en el caso de General Villegas del 60%, en General Pinto, el 70%.

Los votos en blanco en General Villegas fueron 1.025, equivalentes al 7,38%. El total de votantes fue de 13.888.

En General Pinto, 330 votos en blanco, los que representan el 4,5%, en un total de 6.538 votos.